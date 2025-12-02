Депутат Боярский призвал Telegram к благоразумию в России

Сергей Боярский (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В Государственной думе выразили надежду, что администрация Telegram проявит благоразумие и встроится в правовую систему России для сотрудничества в борьбе с мошенниками. Об этом заявил в эфире «Радио России» (ВГТРК) глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Если бы они хотели, они бы могли эти базовые требования реализовать так, как это делают отечественные сервисы», — пояснил депутат. По его словам, в мессенджере «пытаются вербовать наших людей» и вводят граждан «в заблуждение, в том числе подростков».

«К сожалению, в Telegram действительно очень много и запрещенного контента, с которым они неохотно, так сказать, и неоперативно борются», — добавил Боярский.

В августе 2025 года в своем телеграм-канале глава думского комитета по информполитике сообщил, что 27% российских граждан сталкивались с телефонным мошенничеством, которое совершалось с использованием иностранных мессенджеров. К числу этих граждан он причислил и себя. По его словам, иностранные сервисы игнорируют российские законы и «фактически стали пособниками преступников».

Боярский поддержал решение Роскомнадзора (РКН) ограничить звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена). Он неоднократно подчеркивал, что национальный мессенджер Mах ничем не уступает зарубежным аналогам.

13 августа РКН ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, так как они, по данным силовиков, стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В конце ноября ведомство предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если он не выполнит требования российского законодательства. Заявление РКН появилось на фоне жалоб пользователей в ряде российских регионов на сбои в работе мессенджера.