WhatsApp рассказал пользователям, как определить сообщения от мошенников

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) рассказал пользователям, как определить подозрительное сообщение и обезопасить себя от мошенников. Такая статья появилась в справочном центре сервиса.

В мессенджере отметили, что мошенники могут использовать WhatsApp, чтобы украсть персональные или платежные данные других пользователей. Как говорится в статье, сообщения от таких аккаунтов обычно содержат опечатки и ошибки, просьбы перейти по ссылке, перевести деньги, предоставить данные карты, счета или пароли.

Кроме того, мошенники сообщают о якобы выигрыше в лотерею, вакансиях или инвестициях, а также могут утверждать, что за использование мессенджера нужно заплатить. Наконец, злоумышленники могут выдавать себя за другого человека или пытаться войти в доверие к другим пользователям, чтобы выманить у них личную информацию.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в мессенджере рекомендовали не нажимать на подозрительное сообщение, а также не пересылать его. Прежде чем перейти по ссылке или посмотреть файл, в статье посоветовали присмотреться к ним и оценить, не выглядят ли они как вредоносные.

WhatsApp также рекомендовал пользователям подтверждать личность отправителя при помощи личных вопросов, а также аудио- или видеозвонков. Наконец, в статье напомнили, что в мессенджере есть функция отправить жалобу на сообщение или удалить его, а также заблокировать пользователя.

В середине августа Роскомнадзор (РКН) сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив эту меру борьбой с активностью преступников. В РКН пояснили, что, «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан», эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В Telegram после решения РКН заявили, что мессенджер активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству. Представители WhatsApp обещали сделать все, чтобы пользователям в России было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.

В конце октября РКН заявил, что принимает меры по частичному ограничению работы сервисов. Причиной также назвали «противодействие преступникам». 

Анастасия Луценко
Whatsapp мессенджер мошенничество

