Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Российские пользователи столкнулись со сбоями в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), свидетельствуют данные сервисов «Сбой.рф» и Downdetector. На проблемы в работе сервиса также обратили внимание корреспонденты РБК.
Согласно сервису «Сбой.рф», 28 ноября поступило свыше 700 жалоб на работу WhatsApp (большая часть — из Москвы и Петербурга), в Downdetector за последние сутки — более 300.
Среди жалоб пользователей — медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио.
В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp и объяснял это необходимостью «противодействия преступникам». Как заявляли в ведомстве, сервисы являются основными каналы, которые используются для обмана, вымогательства и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направленные им требования о модерации контента, отметили в Роскомнадзоре.
В августе Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp, объясняя такое решение схожими причинами.
