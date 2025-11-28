Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Среди жалоб пользователей – медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио. В октябре Роскомнадзор объявил о частичном ограничении работы WhatsApp для «противодействия преступникам»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские пользователи столкнулись со сбоями в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), свидетельствуют данные сервисов «Сбой.рф» и Downdetector. На проблемы в работе сервиса также обратили внимание корреспонденты РБК.

Согласно сервису «Сбой.рф», 28 ноября поступило свыше 700 жалоб на работу WhatsApp (большая часть — из Москвы и Петербурга), в Downdetector за последние сутки — более 300.

Среди жалоб пользователей — медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио.

В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp и объяснял это необходимостью «противодействия преступникам». Как заявляли в ведомстве, сервисы являются основными каналы, которые используются для обмана, вымогательства и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направленные им требования о модерации контента, отметили в Роскомнадзоре.

В августе Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp, объясняя такое решение схожими причинами.