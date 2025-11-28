 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Операторы заявили об отсутствии ограничений после жалоб на сбой WhatsApp

«МегаФон» и «Билайн» не ограничивали работу WhatsApp, заявили операторы после жалоб пользователей из крупных городов России на сбой
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сети «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») работают штатно, со своей стороны операторы ограничений не вводили, заявили РБК в компаниях, комментируя жалобы пользователей на проблемы в работе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны «МегаФона» нет. Возможно, трудности вызваны неполадками в самом сервисе или иными внешними причинами», — сказали РБК в «МегаФоне».

В «ВымпелКоме» отметили, что перебои в работе иностранных мессенджеров «могут быть связаны с действиями и ограничениями регуляторов».

В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Т2) и МТС отказались от комментариев.

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Утром 28 ноября российские пользователи столкнулись со сбоями в работе WhatsApp. Большинство сообщений на сервисе «Сбой.рф» было зафиксировано в Москве и Петербурге. Среди жалоб пользователей — медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио.

В среду, 26 ноября, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал блокировку мессенджера в России «вопросом времени». По его словам, за последние месяцы количество атак на пользователей WhatsApp выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а сам мессенджер «системно игнорирует» российские правила.

В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp и объяснял это необходимостью «противодействия преступникам».

Авторы
Теги
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
Whatsapp мессенджер МегаФон Т2 ВымпелКом Билайн МТС Интернет
