Операторы заявили об отсутствии ограничений после жалоб на сбой WhatsApp
Сети «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») работают штатно, со своей стороны операторы ограничений не вводили, заявили РБК в компаниях, комментируя жалобы пользователей на проблемы в работе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны «МегаФона» нет. Возможно, трудности вызваны неполадками в самом сервисе или иными внешними причинами», — сказали РБК в «МегаФоне».
В «ВымпелКоме» отметили, что перебои в работе иностранных мессенджеров «могут быть связаны с действиями и ограничениями регуляторов».
В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Т2) и МТС отказались от комментариев.
Утром 28 ноября российские пользователи столкнулись со сбоями в работе WhatsApp. Большинство сообщений на сервисе «Сбой.рф» было зафиксировано в Москве и Петербурге. Среди жалоб пользователей — медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио.
В среду, 26 ноября, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал блокировку мессенджера в России «вопросом времени». По его словам, за последние месяцы количество атак на пользователей WhatsApp выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а сам мессенджер «системно игнорирует» российские правила.
В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp и объяснял это необходимостью «противодействия преступникам».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили