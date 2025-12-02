Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (архивное фото) (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа начнется примерно через пять часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Песков заявил, что встреча в Кремле с Уиткоффом состоится во второй половине дня во вторник, 2 декабря.

Ранее Уиткофф сообщил, что отправится в Москву, чтобы 2 декабря встретиться с Путиным. Газета The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что спецпосланника будет сопровождать зять американского лидера Джаред Кушнер.

