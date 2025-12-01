США заявили о «существенной доработке» мирного плана по Украине

Пункты, изначально включенные в мирный план США, были существенно доработаны, сообщила Левитт. Путин говорил, что американская инициатива может стать основой урегулирования, но необходимы переговоры

Кэролайн Левитт (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Положения плана США по урегулированию конфликта на Украине подверглись серьезной доработке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция шла на YouTube-канале американской администрации.

«Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить», — сказала она.

Левитт добавила, что США в целом «испытывают оптимизм и надеются, что эта война наконец-то закончится». «Весь аппарат президента, включая спецпосланника Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента [Джей Ди Вэнса] и самого президента, а также [главу Пентагона Пита] Хегсета, невероятно много работал над этим», — сказала она.

Переговоры, проведенные с украинской стороной во Флориде 30 ноября, Левитт оценила как «очень хорошие». Текущую активность она назвала «челночной дипломатией», отметив, что Вашингтон «в равной степени говорит с обеими сторонами».

В ноябре США представили свой мирный план урегулирования конфликта на Украине, он состоит из 28 пунктов. Позднее Европа представила свое видение плана на переговорах с США и украинскими представителями в Женеве. По итогам встречи американский президент Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Затем, 30 ноября и 1 декабря, переговорщики Украины и США провели две встречи. Американскую делегацию возглавили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио.

После переговоров 30 ноября Рубио назвал встречу продуктивной, но отметил, что «предстоит еще много работы». В ходе встречи, по словам госсекретаря США, был достигнут «дополнительный прогресс». Вашингтон находится в контакте с Москвой, добавил он.

Глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров также назвал переговоры во Флориде «продуктивными и успешными». После двух дней обсуждений он сообщил, что удалось добиться значительного прогресса, однако отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей проработке.

«РБК-Украина» писал, что переговоры велись прежде всего по проблемным темам, в том числе о территориях и стремлении Украины в НАТО. ABC News со ссылкой на информированный источник сообщил, что делегации обсуждали в том числе и вопрос о «многомиллиардных российских активах», которые были заморожены западными странами. Кроме того, они рассмотрели гарантии безопасности для Украины и проведение выборов в этой стране, уточнил собеседник телеканала.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова положить предложения США в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык». Россия считает любые действия со своими замороженными активами воровством.

2 декабря Уиткофф должен провести в России переговоры с Путиным.