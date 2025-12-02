Фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в разработке мирного плана ЕС
По итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж и его переговоров с европейскими лидерами был достигнут прогресс в разработке плана ЕС по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
«Мы добились значительного прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе», — написала она.
Зеленский прибыл в Париж 1 декабря и встретился там с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Главы государств созвонились со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также поговорили с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, лидерами Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, председателем Европейского совета Антониу Коштой, фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Euronews.
По итогам переговоров Макрон сообщил, что европейские лидеры разработали предварительный подход к гарантиям безопасности для Украины и обсудят его с США и партнерами по «коалиции желающих».
В ноябре после публикации проекта мирной инициативы Соединенными Штатами Евросоюз представил встречный план по урегулированию конфликта. По данным Reuters, он состоит из 27 пунктов и отличается от американского плана. Например, в нем предлагается ограничить численность украинской армии 800 тыс. человек, тогда как в американском — оставить 600 тыс. военнослужащих.
