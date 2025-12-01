 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters выяснил средний возраст украинских военных

Reuters: средний возраст украинских военных — 47 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет 47 лет, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского дипломата, знакомого с состоянием обороноспособности страны.

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет.

В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако острая нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том году на Украине призвали около 200 тыс. человек. В январе 2025 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии.

В феврале 2025 года власти Украины запустили программу вербовки молодежи. В рамках этой кампании добровольцам предлагались ежемесячная зарплата до $2900, премия в размере $24 тыс. и беспроцентная ипотека, отмечает агентство.

Издание отслеживало судьбу 11 новобранцев младше 25 лет, которые подписали соответствующие годовые контракты с Минобороны и весной прошли ускоренную подготовку в военном учебном лагере перед отправкой на фронт. Никто из них, как отмечают журналисты, больше не служит в ВСУ: четверо были ранены, трое пропали без вести, двое ушли в самоволку, один заболел, еще один покончил с собой.

Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ
Политика
Фото:Reuters

Ранее газета The Telegraph писала, что молодые люди бегут из страны. В августе украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за рубеж. С того времени около 100 тыс. человек пересекли границу с Польшей.

В ноябре The New York Times сообщила, что Киев планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва. Новая система не заменит мобилизацию, так как предполагает, что, подписав контракт на два и более лет, военный получит отсрочку на один год от потенциальной будущей мобилизации.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
ВСУ Личный состав Военная операция на Украине всеобщая мобилизация Александр Сырский
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
