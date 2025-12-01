Фото: Reuters

Средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет 47 лет, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского дипломата, знакомого с состоянием обороноспособности страны.

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет.

В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако острая нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том году на Украине призвали около 200 тыс. человек. В январе 2025 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии.

В феврале 2025 года власти Украины запустили программу вербовки молодежи. В рамках этой кампании добровольцам предлагались ежемесячная зарплата до $2900, премия в размере $24 тыс. и беспроцентная ипотека, отмечает агентство.

Издание отслеживало судьбу 11 новобранцев младше 25 лет, которые подписали соответствующие годовые контракты с Минобороны и весной прошли ускоренную подготовку в военном учебном лагере перед отправкой на фронт. Никто из них, как отмечают журналисты, больше не служит в ВСУ: четверо были ранены, трое пропали без вести, двое ушли в самоволку, один заболел, еще один покончил с собой.

Ранее газета The Telegraph писала, что молодые люди бегут из страны. В августе украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за рубеж. С того времени около 100 тыс. человек пересекли границу с Польшей.

В ноябре The New York Times сообщила, что Киев планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва. Новая система не заменит мобилизацию, так как предполагает, что, подписав контракт на два и более лет, военный получит отсрочку на один год от потенциальной будущей мобилизации.