Дочь Трампа показала его фото с внуком на руках
Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, показала его фотографию с внуком Александром. Снимок она опубликовала в социальной сети X.
«Дедушка и Александр усердно работают», — написала Тиффани Трамп.
На фото Трамп сидит за столом с внуком на коленях. Параллельно президент США смотрит в свой телефон. На нем надета красная кепка с надписью «Трамп был прав во всем».
Тиффани Трамп — американская модель и певица. Она - единственная дочь Дональда Трампа от его второй жены, актрисы Марлы Мейплз.
С 2022 года Тиффани Трамп замужем за бизнесменом Майклом Булосом. У пары есть сын Александр, родившийся в мае 2025 года.
Где было сделано фото — не уточняется. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что глава государства до воскресенья пробудет в своем имении во Флориде.
