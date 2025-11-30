Дочь Трампа Тиффани показала его фото с внуком Александром на руках

Дочь Трампа показала его фото с внуком на руках

Дональд Трамп и его внук Александр (Фото: @TiffanyATrump / X)

Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, показала его фотографию с внуком Александром. Снимок она опубликовала в социальной сети X.

«Дедушка и Александр усердно работают», — написала Тиффани Трамп.

На фото Трамп сидит за столом с внуком на коленях. Параллельно президент США смотрит в свой телефон. На нем надета красная кепка с надписью «Трамп был прав во всем».

Тиффани Трамп — американская модель и певица. Она - единственная дочь Дональда Трампа от его второй жены, актрисы Марлы Мейплз. С 2022 года Тиффани Трамп замужем за бизнесменом Майклом Булосом. У пары есть сын Александр, родившийся в мае 2025 года.

Где было сделано фото — не уточняется. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что глава государства до воскресенья пробудет в своем имении во Флориде.