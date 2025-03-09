HuffPost: игра Трампом в гольф обошлась налогоплательщикам в $18,2 млн в 2025-м

HuffPost назвала, сколько для США стоит увлечение Трампом игрой в гольф

Регулярная игра в гольф президента США Дональда Трампа в 2025 году обошлась бюджету примерно в $18,2 млн, сообщает Huffington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

«Согласно анализу Huff Post, настойчивое желание Дональда Трампа играть в гольф на его полях для гольфа во Флориде обошлось американским налогоплательщикам более чем в $18 млн с момента его возвращения на пост президента, таким образом он на пути к превышению $151,5 млн, потраченных им за первый срок», — пишет издание.

После инаугурации Трампа прошло 48 дней, из которых 13 он провел за игрой в Гольф.

В 2019 году Счетная палата США подсчитала, что каждая поездка в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго стоила бюджету США $3,3 млн.

Трамп вместе с окружением прилетают на Air Force One («борте № 1»), автомобили для его кортежа прилетают на транспортных самолетах C-17. Рядом с поместьем находятся полицейские катера с пулеметами, а немного дальше от берега стоит судно береговой охраны. Дополнительные расходы включают в себя охрану правопорядка и собак, ищущих взрывчатку.

Дональд Трамп известен своей любовью к гольфу. Зачастую он отдыхал на своем гольф-курорте и во время первого президентского срока. Его инаугурация состоялась 20 января 2025 года.