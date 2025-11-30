 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский назначил экс-посла Украины в США Маркарову своим советником

Оксана Маркарова и Владимир Зеленский
Оксана Маркарова и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Зеленский назначил экс-посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. О своем решении он объявил в телеграм-канале.

«Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций. <...> В ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину, а именно — лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами», — написал Зеленский.

NYT рассказала, как увольнение Ермака может ослабить Зеленского
Политика

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко допускал вероятность назначения Маркаровой на пост руководителя офиса президента в качестве преемницы Андрея Ермака, уволенного с должности 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики.

Пост посла Украины в США Маркарова занимала с февраля 2021 года по август 2025 года. С 2018 по 2020 год она была главой Минфина Украины.

