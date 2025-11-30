Зеленский назначил экс-посла Украины в США Маркарову своим советником
Зеленский назначил экс-посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. О своем решении он объявил в телеграм-канале.
«Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций. <...> В ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину, а именно — лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами», — написал Зеленский.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко допускал вероятность назначения Маркаровой на пост руководителя офиса президента в качестве преемницы Андрея Ермака, уволенного с должности 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики.
Пост посла Украины в США Маркарова занимала с февраля 2021 года по август 2025 года. С 2018 по 2020 год она была главой Минфина Украины.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили