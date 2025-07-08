Киев анонсировал масштабную замену послов в странах G7 и G20

Киев планирует заменить около 20 послов, в том числе в странах G7 и G20. В частности, работу в Вашингтоне завершит Оксана Маркарова. В украинском МИДе заявили о «неизбежном процессе ротации»

Оксана Макарова (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Украина заменит около 20 послов в Соединенных Штатах и других странах, в их числе участники объединений G7 и G20, заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига в интервью «Украинскому радио».

«Следует ожидать около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители загранучреждений. Все послы должны понимать, что мерилом их деятельности будет их результат», — сказал Сибига.

По его словам, не все назначенные главы дипмиссий сегодня эффективно выполняют свою работу, в том числе они недостаточно информируют местное правительство о ситуации на Украине.

Среди дипломатов, которых Киев собирается уволить, — посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. Сибига назвал ее «одной из самых успешных», но добавил, что у каждого дипломата есть «ротационный цикл», и напомнил о его неизбежности.

Маркарова занимает пост посла Украины в США с февраля 2021 года. До этого она была министром финансов Украины с 2018 по 2020 год.

Уволить Маркарову призывали еще в сентябре 2024 года, в период президентских выборов в США — тогда она организовала Зеленскому визит на оружейный завод в Пенсильвании. Республиканцы сочли это вмешательством в выборы, призванным помочь демократам, поскольку штат колебался в выборе кандидата.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал американскому лидеру Дональду Трампу заменить украинского посла в Вашингтоне накануне, 7 июля. По информации Financial Times, лидер Украины хочет назначить на эту должность «хорошего переговорщика», который «понятен Белому дому и в то же время конгрессу».

Среди кандидатов на место главы дипмиссии в Вашингтоне — министр культуры Николай Точицкий, заместитель главы ОП Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров, глава Минэнерго Герман Галущенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также вице-премьер Ольга Стефанишина.