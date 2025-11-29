 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

NYT рассказала, как увольнение Ермака может ослабить Зеленского

NYT: после увольнения Ермака Зеленский может потерять политический контроль
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича

После увольнения экс-руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака перед главой государства Владимиром Зеленским может встать вопрос о том, как сохранить политический контроль в стране в его отсутствие. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

Эксперты в беседе с изданием не исключили, что политический контроль Зеленского может ослабнуть, поскольку Ермак больше не будет координировать внутреннюю политику, сдерживать борьбу за влияние в армии и управлять мирными переговорами.

Ермак после отставки заявил, что отправляется на фронт
Политика
Андрей Ермак

Ермак написал заявление об отставке 28 ноября. После Зеленский подписал заявление о его увольнении. Ранее в тот день у Ермака прошли обыски, связанные с расследованием дела Тимура Миндича, обвиненного в реализации коррупционной схемы в энергосекторе.

The Telegraph писала, что к отстранению Ермака от власти Зеленского также могли подталкивать США после неудачной февральской встречи в Белом доме, которая закончилась перепалкой глав государств.

После увольнения Ермак заявил The New York Times, что отправится на фронт. «Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — сказал Ермак и добавил, что «служил Украине» и не хочет «создавать проблемы» для Зеленского. В интервью FT Ермак заявил, что «не держит зла» на президента, и Зеленский остается для него другом.

Читайте РБК в Telegram.

Егор Алимов
Андрей Ермак Владимир Зеленский Украина увольнение
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
