NYT рассказала, как увольнение Ермака может ослабить Зеленского

После увольнения экс-руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака перед главой государства Владимиром Зеленским может встать вопрос о том, как сохранить политический контроль в стране в его отсутствие. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

Эксперты в беседе с изданием не исключили, что политический контроль Зеленского может ослабнуть, поскольку Ермак больше не будет координировать внутреннюю политику, сдерживать борьбу за влияние в армии и управлять мирными переговорами.

Ермак написал заявление об отставке 28 ноября. После Зеленский подписал заявление о его увольнении. Ранее в тот день у Ермака прошли обыски, связанные с расследованием дела Тимура Миндича, обвиненного в реализации коррупционной схемы в энергосекторе.

The Telegraph писала, что к отстранению Ермака от власти Зеленского также могли подталкивать США после неудачной февральской встречи в Белом доме, которая закончилась перепалкой глав государств.

После увольнения Ермак заявил The New York Times, что отправится на фронт. «Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — сказал Ермак и добавил, что «служил Украине» и не хочет «создавать проблемы» для Зеленского. В интервью FT Ермак заявил, что «не держит зла» на президента, и Зеленский остается для него другом.