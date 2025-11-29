Зеленский сообщил, когда делегация Украины прибудет в США на переговоры

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украинская делегация прибудет в США сегодня, 29 ноября, вечером по американскому времени (утро или ночь по московскому времени), сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну», — написал украинский лидер.

Он добавил, что у членов украинской делегации есть «необходимые директивы».

Переговоры с США Зеленский анонсировал двумя днями ранее. Тогда он отметил, что украинская делегация «будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу». Встреча пройдет во Флориде, с американской стороны участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Bloomberg, журналисты Axios и The Economist сообщили, что со стороны Украины на переговоры поедут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, замглавы МИДа Сергей Кислица, начальник Генштаба Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Источники Bloomberg рассказали, что переговоры Киева и Вашингтона нацелены на достижение взаимопонимания между сторонами, перед тем как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. Представители США прилетят на переговоры в российскую столицу в первой половине следующей неделе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходят из того, что сейчас Москва ведет переговоры по украинскому урегулированию только с США на нынешней стадии.