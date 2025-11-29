 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский сообщил, когда делегация Украины прибудет в США на переговоры

Зеленский заявил, что делегация Украины прибудет в США 29 ноября
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украинская делегация прибудет в США сегодня, 29 ноября, вечером по американскому времени (утро или ночь по московскому времени), сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну», — написал украинский лидер.

Он добавил, что у членов украинской делегации есть «необходимые директивы».

Переговоры с США Зеленский анонсировал двумя днями ранее. Тогда он отметил, что украинская делегация «будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу». Встреча пройдет во Флориде, с американской стороны участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США  Джаред Кушнер.

Bloomberg, журналисты Axios и The Economist сообщили, что со стороны Украины на переговоры поедут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, замглавы МИДа Сергей Кислица, начальник Генштаба Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Зеленский дал тайные директивы делегации Украины на мирных переговорах
Политика
Владимир Зеленский

Источники Bloomberg рассказали, что переговоры Киева и Вашингтона нацелены на достижение взаимопонимания между сторонами, перед тем как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. Представители США прилетят на переговоры  в российскую столицу в первой половине следующей неделе. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходят из того, что сейчас Москва ведет переговоры по украинскому урегулированию только с США на нынешней стадии.

Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
