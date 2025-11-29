Зеленский дал тайные директивы делегации Украины на мирных переговорах
Украинский президент Владимир Зеленский утвердил новые директивы для членов делегации на переговорах с США и другими партнерами Украины, а также Россией по мирному урегулированию боевых действий. Распоряжение главы государства опубликовано на его сайте.
«[Директивы] добавлены, секретно», — сказано в документе.
Распоряжение подписано 28 ноября. На следующий день, 29 ноября, украинская делегация направилась в США для переговоров. Встреча пройдет во Флориде, с американской стороны участвуют Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
По сведениям Bloomberg, в состав украинской группы входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров и замглавы МИДа Сергей Кислица. Участие также примут начальник Генштаба Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и представители украинской разведки, утверждает корреспондент Axios и аналитик CNN Барак Равид. Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, что в состав делегации вошел руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.
Киев не намерен отказываться от территорий, сокращать Вооруженные силы и принимать ограничения в возможности заключать союзы, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Источники Bloomberg рассказали, что переговоры Киева и Вашингтона нацелены на достижение взаимопонимания между сторонами, перед тем как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. В первой половине следующей недели Уиткофф прилетит на переговоры в Москву.
Россия согласна положить американские предложения в основу будущих договоренностей, но окончательного варианта документа нет, рассказал президент Владимир Путин. «Некоторые вещи носят принципиальный характер, и в целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», — пояснил он.
