0

Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В Кремле исходят из того, что сейчас Москва ведет переговоры по украинскому урегулированию только с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На этой стадии речь идет о переговорах с американцами», — рассказал он в интервью «Первому каналу».

Отвечая на вопрос, значит ли это, что в Кремле не учитывают резолюции Европарламента о необходимости присоединения к переговорам, Песков заявил: «Нет, сейчас их нельзя принимать во внимание».

Ранее в Кремле сообщили о получении «основных параметров» мирного плана США. Песков также подтвердил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф приедет в Москву на переговоры по украинскому конфликту на следующей неделе.

Первоначальный мирный план США состоял из 28 пунктов, включая признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими, вывод украинских войск из Донбасса, отказ Украины от членства в НАТО. Президент Владимир Путин заявил, что «проектов договора не было», был лишь «набор вопросов», для обсуждения. При этом он подчеркнул, что этот план может послужить основой для мирных переговоров.

Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
После встречи в Женеве документ сократился до 22 пунктов, сообщал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что намерен встретиться с российским и украинским лидерами, но лишь когда мирный план будет на финальной стадии. Трамп поручил Уиткоффу встретиться Путиным.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Дмитрий Песков Владимир Путин мирный план Стив Уиткофф
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
