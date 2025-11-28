Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США

Дмитрий Песков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В Кремле исходят из того, что сейчас Москва ведет переговоры по украинскому урегулированию только с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На этой стадии речь идет о переговорах с американцами», — рассказал он в интервью «Первому каналу».

Отвечая на вопрос, значит ли это, что в Кремле не учитывают резолюции Европарламента о необходимости присоединения к переговорам, Песков заявил: «Нет, сейчас их нельзя принимать во внимание».

Ранее в Кремле сообщили о получении «основных параметров» мирного плана США. Песков также подтвердил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф приедет в Москву на переговоры по украинскому конфликту на следующей неделе.

Первоначальный мирный план США состоял из 28 пунктов, включая признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими, вывод украинских войск из Донбасса, отказ Украины от членства в НАТО. Президент Владимир Путин заявил, что «проектов договора не было», был лишь «набор вопросов», для обсуждения. При этом он подчеркнул, что этот план может послужить основой для мирных переговоров.

После встречи в Женеве документ сократился до 22 пунктов, сообщал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что намерен встретиться с российским и украинским лидерами, но лишь когда мирный план будет на финальной стадии. Трамп поручил Уиткоффу встретиться Путиным.