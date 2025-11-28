Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака
Украинскую делегацию на предстоящих переговорах с США представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также сотрудники МИД и разведки, заявил президент Владимир Зеленский.
Ранее переговорную группу возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак, несколько минут назад Зеленский объявил, что тот подал в отставку. Следом на сайте главы государства был опубликован подписанный Зеленским указ об увольнении главы офиса.
Материал дополняется
