Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака

Владимир Зеленский и Рустем Умеров (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украинскую делегацию на предстоящих переговорах с США представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также сотрудники МИД и разведки, заявил президент Владимир Зеленский.

Ранее переговорную группу возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак, несколько минут назад Зеленский объявил, что тот подал в отставку. Следом на сайте главы государства был опубликован подписанный Зеленским указ об увольнении главы офиса.

Материал дополняется