МВД назвало признаки взлома аккаунтов в мессенджерах

Неожиданные просьбы о переводе денег или пересылка файлов с подозрительным содержанием от знакомых в мессенджерах указывают на взлом их аккаунтов, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

В ведомстве пояснили, что после получения доступа к учетной записи мошенники начинают рассылать ее контактам сообщения с просьбой срочно одолжить деньги. Аферисты рассчитывают на то, что пользователи не будут перепроверять информацию, увидев обращение от знакомого человека.

Кроме того, по данным МВД, преступники часто отправляют вредоносные файлы, преимущественно в формате APK. Такие вложения содержат установочные пакеты вредоносных программ, позволяющих получить удаленный доступ к телефону. Через них злоумышленники могут похищать персональные данные и другую конфиденциальную информацию.

Ранее ведомство сообщило, что самыми распространенными у мошенников в 2025 году способами дистанционного обмана россиян стали схемы с «безопасным счетом», инвестированием в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товары.

Чаще всего злоумышленники представляются жертве работниками госструктур или банков, сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести средства на «безопасный счет» или передать наличные курьеру.

Также мошенники выдают себя за успешных криптоброкеров, обманным путем получают доступ к личным кабинетам граждан, побуждают их вносить на счет средства и блокируют счет.

Через онлайн-торговые площадки злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, получают данные банковских карт, а затем списывают средства.