Как защититься от мошенников⁠,
0

Мошенники начали использовать дедлайн по уплате налогов для обмана жертв

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники запустили фишинговую кампанию, приуроченную к окончанию срока уплаты налогов за 2024 год, и начали создавать поддельные сайты, маскирующиеся под федеральную налоговую службу России (ФНС). Об этом РБК сообщили в компании Angara MTDR, специализирующейся на кибербезопасности.

Злоумышленники создают и распространяют фишинговые страницы, содержащие слово «nalog» в доменном имени, чтобы создать иллюзию официальности ресурсов, рассказали в компании. На странице пользователю предлагают пройти авторизацию через поддельную страницу Госуслуг, с помощью чего мошенники получают данные для входа на портал, которыми в дальнейшем могут манипулировать.

«Расчет — на невнимательность пользователей, которые, опасаясь последствий, хотят побыстрее провести платеж и не проверяют адресную строку браузера», — отметил младший эксперт по защите бренда Angara MTDR Арсений Пашинский.

Эксперты предупредили о мошенниках от лица фейкового фонда помощи бойцам
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Чтобы обезопасить себя, специалисты Angara MTDR порекомендовали не откладывать оплату налогов на последний день и отметили, что проверить начисления, задолженности и уплатить налоги можно лично, посетив офис налоговой инспекции по месту жительства.

В компании посоветовали использовать только официальные ресурсы — личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или приложения банков, а также избегать переходов по ссылкам из SMS и мессенджеров.

Александра Озерова
