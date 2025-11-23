 Перейти к основному контенту
0

МВД рассказало о схемах мошенников в зависимости от возраста жертв

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Обманывая представителей разных возрастных категорий, мошенники используют одинаковые базовые приемы — давление, ложные авторитеты и выманивание денег, — но подстраивают легенды под возраст жертвы. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как рассказали в киберполиции, мошенники чаще обманывают подростков через онлайн-игры и соцсети, выдавая себя за администраторов или стримеров. С ними мошенники используют в том числе запугивание, придумывая «уголовные дела» или «угрозы семье».

Молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет предлагают фейковые подработки и инвестиции, требуют «активационные платежи» и используют схемы с «взломом Госуслуг». Для людей 26–40 лет характерны мнимые инвестиции, «звонки от Центробанка» и обманы, связанные с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом доставки или акций.

Возрастная группа 45–60 становится целью злоумышленников, которые представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур, жертвам сообщают о «блокировке счетов», «финансировании терроризма» и добиваются переводов либо передачи денег через курьера.

Пожилых людей мошенники втягивают в многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов и последующими поддельными звонками якобы из банка или ФСБ и используют классическую легенду «родственник в беде».Опасны и «проверки» от якобы сотрудников ЖЭКа или почты, предупредили в МВД.

Читайте РБК в Telegram.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
