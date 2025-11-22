В МВД назвали наиболее популярные в 2025 году мошеннические схемы

Самыми популярными у мошенников в 2025 году способами дистанционного обмана россиян стали схемы с «безопасным счетом», инвестированием в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товары, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что чаще всего злоумышленниками используется схема с «безопасным счетом». Мошенники представляются жертве сотрудниками государственных структур или банков, сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги на «защищенный» счет или передать их курьеру. Нередко мошенники давят на жертв психологически, включая угрозы привлечения к ответственности за помощь ВСУ.

Популярна у злоумышленников и модель фиктивных криптоинвестиций: аферисты выдают себя за успешных профессиональных брокеров, предлагают гражданам вести их счета и подделывают данные в личных кабинетах, побуждая вносить новые средства. После прекращения поступлений денег доступ блокируется.

Широко распространены хищения и через онлайн-торговые площадки. Преступники рассылают фишинговые ссылки под видом «безопасной сделки», получают данные банковских карт и затем списывают средства. Кроме того, часто встречаются схемы с присвоением предоплаты за товары и услуги, которых покупатели в итоге не получают.

Ранее МВД предупредило о рассылке злоумышленниками поддельных документов от имени ФСБ и Роскомнадзора. Для придания достоверности мошенники используют официальные эмблемы и оформление бланков документов. Зачастую подобные письма содержат ошибки — фальшивые реквизиты и неверные наименования.

В киберполиции сообщили, что в подобной рассылке злоумышленники могут попросить граждан установить программное обеспечение, позвонить или передать личные данные. При получении подобных «документов» необходимо сохранить их скриншоты и обратиться в полицию, предупредили в ведомстве.