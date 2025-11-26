 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мошенники начали массово заставлять россиян им перезванивать

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России наблюдается резкий рост числа схем мошенников, когда жертвы сами начинают им звонить. По данным «Известий», эта практика стала самой распространенной в последние месяцы и позволила злоумышленникам обойти блокировки звонков в мессенджерах.

За третий квартал 2025 года ущерб от таких схем увеличился почти на треть, превысив 65 млрд руб. Мошенники рассылают СМС и письма, маскируясь под службы доставки, управляющие компании или банки, и просят перезвонить под предлогом замены домофонов, проверки счетчиков или проблем с авторизацией.

Эксперты отмечают, что всплеск таких схем начался после введения ограничений на звонки в мессенджерах и требований к маркировке вызовов. Средний ущерб составляет 15–20 тыс. руб., но в отдельных случаях достигает сотен тысяч.

Специалисты рекомендуют критически относиться к неожиданным сообщениям, подключать двухфакторную аутентификацию и перезванивать только на официальные номера организаций, не сообщая банковские данные и коды из СМС.

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказало о признаках того, что с кем-либо связались мошенники. Первое — связь через неофициальный источник: сообщения приходят с личных номеров в мессенджерах, случайных email-адресов или телефонов, не связанных с госорганами и банками.

Второе — требование немедленных действий. Настоящие службы никогда не требуют срочно звонить по незнакомым номерам для устранения угрозы. Третье — низкое качество текста. В поддельных сообщениях встречаются грамматические ошибки, для них характерен неформальный стиль общения, используются некорректные данные.

Читайте РБК в Telegram.

