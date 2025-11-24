Axios рассказал, как США зачитывали Зеленскому условия мира по телефону
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять политика Джаред Кушнер на встрече с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым пытались зачитать украинскому президенту Владимиру Зеленскому условия мирного соглашения по телефону, пишет Axios со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.
Уиткофф, Кушнер и Умеров встретились на прошлой неделе в Майами. Также на встрече присутствовал неназванный катарский чиновник, имеющий хорошие отношения со всеми сторонами, пишет Axios. Уиткофф и Кушнер проинформировали Умерова о мирном плане и учли некоторые его пожелания. Затем Умеров предложил позвонить Зеленскому, чтобы американская сторона сама озвучила ему свои предложения.
«Они говорили и пытались зачитать президенту пункты плана, но сделать это по телефону нереально», — рассказал украинский чиновник.
Axios и The New York Post сообщали, что американские переговорщики получили «положительный отзыв» от Умерова по поводу проекта мирного плана. «Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому», — заявил собеседник NYP и подчеркнул, что Киев не выказал готовности подписать соглашение. Умеров затем заявил, что не высказывал оценки и не занимался согласованием мирных предложений.
Американская и украинская делегации обсудили проект соглашения позднее, 23 ноября.
Во время встречи удалось согласовать или скорректировать большинство деталей, «окончательные решения» в рамках этого проекта примут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, сообщил Белый дом. «Неужели возможно достижение большого прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верь, пока не увидишь, но кое-что хорошее, возможно, происходит», — отреагировал американский лидер.
«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — рассказал журналистам утром 24 ноября представитель российского президента Дмитрий Песков.
