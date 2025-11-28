Песков пообещал сообщить дату визита Уиткоффа в Москву

Стив Уиткофф (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press)

Кремль своевременно назовет дату приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Москву, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы сообщим своевременно», — ответил Песков на вопрос о том, когда Уиткофф приедет в Москву.

В среду, 26 ноября, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф посетит Россию на следующей неделе.

«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», — сказал Ушаков.

Он пояснил, что принять спецпосланника президента США планирует президент Владимир Путин.

«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент России», — ответил Ушаков на вопрос, с кем в Москве будет разговаривать спецпосланник Дональда Трампа.