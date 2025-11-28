 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков пообещал сообщить дату визита Уиткоффа в Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press)

Кремль своевременно назовет дату приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Москву, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы сообщим своевременно», — ответил Песков на вопрос о том, когда Уиткофф приедет в Москву.

В среду, 26 ноября, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф посетит Россию на следующей неделе.

«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», — сказал Ушаков.

Он пояснил, что принять спецпосланника президента США планирует президент Владимир Путин.

«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент России», — ответил Ушаков на вопрос, с кем в Москве будет разговаривать спецпосланник Дональда Трампа.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Стив Уиткофф переговоры Москва
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Рябков сообщил, будет ли Россия работать с мирным планом США с Уиткоффом
Политика
Кремль заявил об ожидании визита Уиткоффа для подробной беседы с Путиным
Политика
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 12:32 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 12:32
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США Спорт, 12:39
Минобороны отчиталось о массированных ударах по объектам ВСУ за неделю Политика, 12:38
Как российские компании перестраивают инфраструктуру под новые требования Отрасли, 12:30
FMCG на маркетплейсах: кто растет быстрее всех в бытовой химии и уходе РБК Компании, 12:30
Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм Политика, 12:29
Семь тем, на которые не принято говорить в офисах, и почему это опасно Образование, 12:22
Собянин утвердил план благоустройства столицы на 2026 год Недвижимость, 12:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чем известен Андрей Ермак и почему в «деле Миндича» его зовут Али Бабой 12:13
МИД Индии дал оценку визита Путина в страну Политика, 12:07
Российский вратарь выиграл юношеский ЧМ в составе сборной Португалии Спорт, 12:06
На Тверской улице в Москве перекрыли движение Общество, 12:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Как в Красноярском крае готовят летчиков для борьбы с лесными пожарами Пресс-релиз, 12:01
«Циан» объявил финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2025 РБК Компании, 12:00