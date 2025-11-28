 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Южно-Сахалинске в обрушившемся ангаре нашли тело погибшего

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

В Южно-Сахалинске из-под обломков рухнувшего ангара достали тело погибшего человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Обнаружено и извлечено тело одного погибшего», — говорится в сообщении. Работы на месте инцидента продолжаются. Число сотрудников и единиц техники увеличено — до 70 и 18 соответственно.

В Красногорске при демонтаже «Снежкома» обломки рухнули на машины. Видео
Общество

Ангар рухнул утром 28 ноября. Вскоре после происшествия в областном минздраве сообщили о четырех пострадавших, которых вытащили из-под обломков. Их состоянию ничто не угрожает. В ведомстве тогда отметили, что, по словам очевидцев, под завалами могут находиться еще два человека.

МЧС, в свою очередь, предположило, что еще трое находятся под обломками. Министерство уточнило, что при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Оно находится на улице Энергетиков.

Полина Дуганова
обрушение Южно-Сахалинск ангар погибший
