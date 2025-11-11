 Перейти к основному контенту
Общество
0

Часть башни «Снежкома» обрушилась при демонтаже в Красногорске. Видео

Появились видеокадры обрушения башни «Снежкома» при демонтаже в Красногорске

Часть башни «Снежкома» обрушилась при демонтаже в Красногорске. Видео
Video

При демонтаже башни горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске произошло обрушение.

Подмосковный минздрав сообщил о двух пострадавших людях, обратившихся в медучреждения после обрушения. Один из них отказался от госпитализации, другой доставлен в травматологический пункт.

Два человека пострадали от обрушения конструкции при сносе «Снежкома»
Общество

Следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ст. 216 Уголовного кодекса). В ведомстве сообщили, что в результате падания частей строения повреждения получили рядом препарированные автомобили. Количество пострадавших среди пешеходов уточняется. На месте работают следователи и криминалисты.

«РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы сообщило о повреждении 121 машины в результате падения обломков.

Обрушение конструкции произошло 11 ноября при сносе башни-опоры «Снежкома».

В конце ноября 2021 года юридическое лицо комплекса — ООО «Снежная горка» — объявили банкротом, был назначен конкурсный управляющий. В начале 2022 года склон закрыли на реконструкцию, сначала демонтировали канатные дороги, а затем и ледово-развлекательный центр. Однако в октябре того же года комплекс решили снести, демонтаж начался в 2023 году.

Егор Алимов
Красногорск Московская область обрушение горнолыжный комплекс

