Часть башни «Снежкома» обрушилась при демонтаже в Красногорске. Видео

При демонтаже башни горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске произошло обрушение.

Подмосковный минздрав сообщил о двух пострадавших людях, обратившихся в медучреждения после обрушения. Один из них отказался от госпитализации, другой доставлен в травматологический пункт.

Следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ст. 216 Уголовного кодекса). В ведомстве сообщили, что в результате падания частей строения повреждения получили рядом препарированные автомобили. Количество пострадавших среди пешеходов уточняется. На месте работают следователи и криминалисты.

«РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы сообщило о повреждении 121 машины в результате падения обломков.

Обрушение конструкции произошло 11 ноября при сносе башни-опоры «Снежкома».