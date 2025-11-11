Число пострадавших при обрушении балкона в Чечне выросло до 84

Фото: СУ СК России по Чеченской Республике

При обрушении балкона жилого дома в селе Ишхой-Юрт (Гудермесский район, Чечня) пострадали по меньшей мере 84 человека, сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов.

По его данным, после обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента были госпитализированы, из них двое — в отделении реанимации. Остальные получили лечение амбулаторно.

Инцидент произошел в ходе траурного шествия. За процессией наблюдали несколько человек с деревянного балкона частного дома, который не выдержал нагрузки и рухнул. Прокуратура Чеченской Республики вскоре начала проверку по факту происшествия.

Село Ишхой-Юрт, где проживают около 5 тыс. человек, является центром одноименного сельского поселения и находится недалеко от дагестанской границы.

РБК обратился за комментарием в минздрав, СК и МВД региона.