При демонтаже «Снежкома» в Красногорске обломки рухнули на машины и людей

Video

В подмосковном Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение, пострадал человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

От башни-опоры отвалился кусок. Msk1.ru пишет, что машины на парковке завалило камнями и строительным мусором.

Позднее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы сообщили, что пострадали двое — мужчина и женщина. Также, по их информации, оказались повреждены более 100 автомобилей.

В областном минздраве уточнили, что одному пострадавшему оказали помощь на месте, второго доставили в травмпункт.

В декабре во время демонтажа «Снежкома» погиб рабочий, на которого упала металлическая конструкция.

В конце ноября 2021 года юридическое лицо комплекса — ООО «Снежная горка» — объявили банкротом, был назначен конкурсный управляющий. В начале 2022 года склон закрыли на реконструкцию, сначала демонтировали канатные дороги, а затем и ледово-развлекательный центр. Однако в октябре того же года комплекс решили снести, демонтаж начался в 2023-м.