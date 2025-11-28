В Южно-Сахалинске на рабочих рухнул ангар
В Южно-Сахалинске рухнул ангар, оставив под завалами людей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе областного Минздрава, из-под обломков вытащили четверых пострадавших. Предварительно, их состоянию ничто не угрожает. Все четверо проходят диагностику.
По информации следователей, пострадавшие — рабочие. По факту обрушения возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных или других работах, что причинило тяжкий вред здоровью или крупный ущерб (ст.216 Уголовного кодекса). Она предусматривает до трех лет лишения свободы.
Материал дополняется
