Автомобильный мост в Китае рухнул через несколько месяцев после открытия

Video

В юго-западной китайской провинции Сычуань произошло частичное обрушение недавно введенного в эксплуатацию моста Хунци, расположенного на стратегически важной национальной автомагистрали, соединяющей центральные районы страны с Тибетским автономным районом. Как подтвердили местные власти, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Reuters.

Власти города Марканг заблаговременно приняли меры безопасности, полностью перекрыв движение по 758-метровому мосту еще днем ранее после обнаружения трещин на прилегающих склонах и дорожном покрытии, а также фиксации смещений горного массива. Согласно официальному заявлению администрации, во вторник, 11 ноября, ситуация значительно ухудшилась: активизация оползневой деятельности привела к селевым потокам, что вызвало разрушение подъездной эстакады и участка дорожного полотна.

Строительство объекта было завершено в текущем году подрядчиком Sichuan Road & Bridge Group, о чем свидетельствует опубликованная компанией видеозапись в социальных сетях.