 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп пообещал выдворить всех иностранцев, попавших в США ради убежища

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пообещал выдворить всех мигрантов, попавших в США ради убежища. Об этом республиканец сообщил на пресс-конференции по случаю Дня благодарения, трансляцию вел Белый дом.

«Когда дело идет об убежище, когда они прилетают, то очень трудно их выдворить, как бы вы ни хотели это сделать, очень трудно их выдворить. Однако мы собираемся выдворить их всех», — заявил президент.

Трамп подчеркнул, что США контролируют людей, приезжающих и остающихся в стране. «По большей части, они нам не нужны», — заявил Трамп, уточнив, что иностранцы приезжают нелегально, а их страны в них не нуждаются.

Заявление республиканца прозвучало на фоне инцидента со стрельбой близ Белого дома 27 ноября, в результате которого были ранены два сотрудница Нацгвардии, одна из которых скончалась на следующий день от полученных ран. Стрелка удалось задержать По данным ФБР, он является приезжим из Афганистана, иммигрировавшим в США в 2021 году.

В США отменили защищенный статус у тысяч сирийских беженцев
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В последние месяцы Трамп проводит жесткую политику в отношении мигрантов. Так, в конце октября президент утвердил сокращение квоты на прием беженцев со 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в следующем финансовом году (начался в США с 1 октября).

Также одной из мер миграционной политики республиканца является депортация мигрантов. Кроме того, Трамп запретил въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Жители США устраивали протесты против иммиграционных рейдов. После того как в июне иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе, были задержаны десятки людей. К вечеру 7 июня Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп США мигранты депортация
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Европа «уже не та» из-за миграции
Политика
В США отменили защищенный статус у тысяч сирийских беженцев
Политика
Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 06:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 06:12
Экс-премьер назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ до 6% Финансы, 06:29
Ограничения во Внуково продержались 16 минут Политика, 05:57
Слюсарь сообщил о последствиях атаки дронов на Ростовскую область Политика, 05:56
Три аэропорта Краснодарского края приостановили полеты Политика, 05:46
Свергнутый глава Гвинеи-Бисау Эмбало прибыл в Сенегал Политика, 05:43
Во Внуково приостановили полеты на фоне перехваченных дронов Политика, 05:37
Посол России ответил на вопрос о контактах с Британией по урегулированию Политика, 05:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп пообещал выдворить всех иностранцев, попавших в США ради убежища Политика, 05:13
Взрослые сыновья обошли дочерей по объему денежных переводов от матерей Общество, 05:00
КНДР назвала подрывом стабильности действия США на Корейском полуострове Политика, 04:47
На подлете к Москве сбили второй беспилотник Политика, 04:42
Собянин сообщил об уничтожении дрона, атаковавшего Москву Политика, 04:28
Трамп назвал «смехотворным» число ледоколов у США сравнительно с Россией Политика, 04:24
Politiken узнала, что в МИД Дании ввели «ночную стражу» из-за Трампа Политика, 04:19