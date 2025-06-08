Трамп решил ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес из-за протестов

Трамп отправит 2 тыс. военных для борьбы с протестами в Калифорнии

Митинги в Лос-Анджелесе начались в пятницу на фоне рейдов миграционной и таможенной службы. За неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Global Look Press

В субботу, 7 июня, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) продолжились митинги против рейдов миграционной и таможенной службы США, сообщает Los Angeles Times.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что направит 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для противостояния демонстрациям, передает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По данным Reuters, правоохранительные органы столкнулись примерно с 100 протестующих в районе Парамаунт на юго-востоке города.

Трамп в своей социальной сети Truth Social также написал, что если губернатор штата Гэвин Ньюсам и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс «не могут выполнить свою работу», поскольку протесты продолжаются уже второй день, тогда в ситуацию вмешается федеральное правительство.

Ранее подразделение министерства внутренней безопасности США во время рейда использовало гранаты со вспышками во время двух рейдов в ресторанах Сан-Диего. Протестующие собрались также на фоне рейда в подпольном ночном клубе в Лос-Анджелесе. Так, за неделю в окрестностях города арестовали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.

В пятницу, 6 июня, у здания «Столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Полиция назвала собрание незаконным и приказала им разойтись. По данным издания, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона.

На следующий день, 7 июня, протесты продолжились.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал депортировать «миллионы» нелегалов, однако аналитики считают эту цифру нереалистичной. По данным The Washington Post, администрация республиканца намерена депортировать 1 млн нелегалов в течение первого года его президентства.

В свой первый президентский срок он также ограничивал право граждан ряда других стран на въезд. Этот указ был отменен его преемником Джо Байденом сразу после инаугурации. Вернувшись 20 января в кресло президента, Трамп подписал указ, позволивший выявить страны, «в отношении которых информация о проверке настолько недостаточна, что требует частичного или полного приостановления въезда граждан из этих стран».

В конце мая Верховный суд США разрешил администрации президента приостановить действие гуманитарной программы предоставления временного убежища, которая позволяла более 500 тыс. мигрантам из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа жить и работать в Штатах

5 июня США также запретили въезд гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена — 12 стран.