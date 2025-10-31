 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США

Президент США Дональд Трамп утвердил сокращение квоты на прием беженцев с 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в следующем финансовом году (начинается в США с 1 октября), сообщает Bloomberg. Это минимальный показатель за всю историю программы переселения, отмечает агентство.

Согласно документу, опубликованному в Федеральном реестре, новая политика вводится «по гуманитарным соображениям или иным причинам, связанным с национальными интересами». Приоритет при переселении будет отдаваться белым южноафриканцам, которых администрация США считает жертвами дискриминации.

Решение стало очередным шагом Трампа по ужесточению миграционной политики, затронувшей как легальные, так и нелегальные пути въезда. Программа приема беженцев, традиционно поддерживаемая обеими партиями, подвергается критике со стороны республиканцев, которые называют ее «уязвимым каналом» для возможного проникновения в страну преступников и террористов.

Администрация США также передала координацию программы переселения беженцев из Госдепартамента в Министерство здравоохранения и социальных служб, возглавляемое Робертом Кеннеди-младшим.

Правозащитные организации осудили сокращение квоты, заявив, что оно приведет к прекращению приема уже одобренных кандидатов.

Миграционная полиция США добралась до Аладдина в пародии на Disney Трампа
Политика

Одной из мер миграционной политики Трампа является депортация мигрантов. Республиканец также запретил въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Жители США устраивают протесты против иммиграционных рейдов — после того, как в июне иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе, были задержаны десятки людей. К вечеру 7 июня Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Позже беспорядки начались в других штатах. В октябре во всех 50 американских штатах прошли митинги группы под названием No Kings («Нет королям») против политики Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп США беженцы миграционная политика
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Миграционная полиция США добралась до Аладдина в пародии на Disney Трампа
Политика
Трамп отозвал половину введенных из-за протестов войск из Лос-Анджелеса
Политика
По всей территории США начались протесты против политики Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Генетики выяснили, представители каких народов чаще оказываются «совами» Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США Политика, 04:42
Economist оценил, на сколько хватит средств Украине без финансирования ЕС Политика, 04:33
Звезда «Иллюзии обмана» пожертвует почку незнакомцу Общество, 04:03
В Госдуме напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце года Общество, 03:33
В МИД допустили возобновление стамбульских переговоров с Украиной Политика, 03:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Орел Политика, 03:09
В Эль-Фашере в Судане от действий боевиков погибли более 2 тыс. человек Политика, 03:05
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп после турне по Азии раздал детям конфеты на Хэллоуин в Белом доме Политика, 02:27
Снятого нижегородского викария проверят на канонические преступления Общество, 02:13
В Липецке и районах объявили опасность атаки дронов Политика, 02:00
Стали известны дата и место похорон актера Анатолия Меньщикова Общество, 01:36