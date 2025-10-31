Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США

Президент США Дональд Трамп утвердил сокращение квоты на прием беженцев с 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в следующем финансовом году (начинается в США с 1 октября), сообщает Bloomberg. Это минимальный показатель за всю историю программы переселения, отмечает агентство.

Согласно документу, опубликованному в Федеральном реестре, новая политика вводится «по гуманитарным соображениям или иным причинам, связанным с национальными интересами». Приоритет при переселении будет отдаваться белым южноафриканцам, которых администрация США считает жертвами дискриминации.

Решение стало очередным шагом Трампа по ужесточению миграционной политики, затронувшей как легальные, так и нелегальные пути въезда. Программа приема беженцев, традиционно поддерживаемая обеими партиями, подвергается критике со стороны республиканцев, которые называют ее «уязвимым каналом» для возможного проникновения в страну преступников и террористов.

Администрация США также передала координацию программы переселения беженцев из Госдепартамента в Министерство здравоохранения и социальных служб, возглавляемое Робертом Кеннеди-младшим.

Правозащитные организации осудили сокращение квоты, заявив, что оно приведет к прекращению приема уже одобренных кандидатов.

Одной из мер миграционной политики Трампа является депортация мигрантов. Республиканец также запретил въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Жители США устраивают протесты против иммиграционных рейдов — после того, как в июне иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе, были задержаны десятки людей. К вечеру 7 июня Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Позже беспорядки начались в других штатах. В октябре во всех 50 американских штатах прошли митинги группы под названием No Kings («Нет королям») против политики Трампа.