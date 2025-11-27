В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома

В ФБР считают, что установили личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома, в результате которой двое сотрудников Нацгвардии госпитализированы в критическом состоянии, сообщили CNN несколько сотрудников правоохранительных органов, проинформированных по этому вопросу.

Взятые у задержанного отпечатки пальцев совпали с данными мужчины из штата Вашингтон, который, суд по всему, иммигрировал в США из Афганистана в 2021 году, рассказали источники телеканала. Один из собеседников CNN отметил, что следствие еще работает над дополнительным подтверждением.

Несколько сотрудников правоохранительных органов сообщили CBS News, что подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который въехал в США в 2021 году. Два источника телеканала добавили, что стрелок использовал пистолет.

Источники ABC News рассказали, что ФБР в настоящее время расследует стрельбу как потенциальный акт международного терроризма.

Стрельба в одном квартале от Белого дома произошла около 22:15 мск. Неизвестный выстрелил в двух служащих Нацгвардии: по данным ABC News, речь идет о мужчине и женщине. Их госпитализировали. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морисси сначала сообщил, что нацгвардейцы скончались от полученных ранений, но затем заявил, что получает «противоречивые данные» об и состоянии.

Белый дом после этого закрылся на локдаун. Район, где произошла стрельба, оцепили. Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана на некоторое время после стрельбы не принимал рейсы.

Президент США Дональд Трамп в момент происшествия находился в своей резиденции Мар-о-Лаго во Флориде. Он заявил, что стрелявший в нацгвардейцев также тяжело ранен, но «заплатит очень высокую цену».

Материал дополняется.