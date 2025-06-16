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Политика ,  
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Трамп призвал активнее депортировать нелегальных мигрантов

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Власти США должны усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов, которые живут в крупнейших городах страны, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго, заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Как написал Трамп, сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) следует «сделать все возможное для выполнения крайне важной задачи — реализации крупнейшей в истории операции по депортации» нелегальных мигрантов.

«Мы должны усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы нелегалов», — написал Трамп.

По словам президента, эти города являются «центрами власти» Демократической партии США, где, по мнению президента, она использует нелегальных мигрантов «для расширения своей электоральной базы и фальсификации выборов, а также отбирая рабочие места и льготы у трудолюбивых американских граждан».

Трамп подчеркнул, что поручил профильным ведомствам «задействовать все возможные ресурсы» для пресечения преступлений, которые, по его словам, совершают люди, находящиеся в стране незаконно, а также для их высылки.

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Фото:Petty Officer 1st class Shane T. McCo / U.S. Navy / Getty Images

Ранее The Washington Post со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента сообщила, что США рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран. До этого Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что хочет депортировать «миллионы» нелегалов. В середине апреля администрация президента США также заявила о намерении в течение первого года его пребывания у власти депортировать до 1 млн мигрантов.

В начале июня в США вспыхнули протесты — сначала митинги и беспорядки произошли в Лос-Анджелесе, после того как иммиграционная полиция провела рейды в городе. Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии. Местные власти раскритиковали решение президента.

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