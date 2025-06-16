Трамп призвал активнее депортировать нелегальных мигрантов

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Власти США должны усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов, которые живут в крупнейших городах страны, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго, заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Как написал Трамп, сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) следует «сделать все возможное для выполнения крайне важной задачи — реализации крупнейшей в истории операции по депортации» нелегальных мигрантов.

«Мы должны усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы нелегалов», — написал Трамп.

По словам президента, эти города являются «центрами власти» Демократической партии США, где, по мнению президента, она использует нелегальных мигрантов «для расширения своей электоральной базы и фальсификации выборов, а также отбирая рабочие места и льготы у трудолюбивых американских граждан».

Трамп подчеркнул, что поручил профильным ведомствам «задействовать все возможные ресурсы» для пресечения преступлений, которые, по его словам, совершают люди, находящиеся в стране незаконно, а также для их высылки.

Ранее The Washington Post со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента сообщила, что США рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран. До этого Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что хочет депортировать «миллионы» нелегалов. В середине апреля администрация президента США также заявила о намерении в течение первого года его пребывания у власти депортировать до 1 млн мигрантов.

В начале июня в США вспыхнули протесты — сначала митинги и беспорядки произошли в Лос-Анджелесе, после того как иммиграционная полиция провела рейды в городе. Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии. Местные власти раскритиковали решение президента.