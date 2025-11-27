Захарова ответила на слова Каллас о нападениях России на другие страны
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что «за последние сто лет Россия напала более чем на 19 государств». Ответ Захарова опубликовала в телеграм-канале.
Дипломат предложила вспомнить, «сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства».
Ранее, 17 ноября, Захарова ответила на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о риске скорой войны НАТО с Россией. По словам немецкого министра, ранее возможным сроком начала боевых действий называли 2029 год, но теперь некоторые эксперты не исключают начала прямого конфликта уже в 2028 году, а отдельные военные историки и вовсе полагают, что минувшее лето было последним мирным летом. Представитель российского МИДа в ответ заявила: «Теперь нет сомнений в том, кто агрессор».
Российская сторона последовательно опровергает любые предположения о наличии у Москвы агрессивных намерений в отношении европейских государств. 27 ноября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова зафиксировать отсутствие своих намерений нападать на Европу.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия всегда осознавала риски потенциального конфликта с Европой и поэтому заранее реализовала комплекс мер по обеспечению собственной безопасности.
