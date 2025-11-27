 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова ответила на слова Каллас о нападениях России на другие страны

Захарова предложила Каллас вспомнить, сколько раз нападали западные страны
Сюжет
Военная операция на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что «за последние сто лет Россия напала более чем на 19 государств». Ответ Захарова опубликовала в телеграм-канале.

Дипломат предложила вспомнить, «сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства».

Захарова обвинила Европу в попытке сорвать украинское урегулирование
Политика
Мария Захарова

Ранее, 17 ноября, Захарова ответила на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о риске скорой войны НАТО с Россией. По словам немецкого министра, ранее возможным сроком начала боевых действий называли 2029 год, но теперь некоторые эксперты не исключают начала прямого конфликта уже в 2028 году, а отдельные военные историки и вовсе полагают, что минувшее лето было последним мирным летом. Представитель российского МИДа в ответ заявила: «Теперь нет сомнений в том, кто агрессор».

Российская сторона последовательно опровергает любые предположения о наличии у Москвы агрессивных намерений в отношении европейских государств. 27 ноября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова зафиксировать отсутствие своих намерений нападать на Европу.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия всегда осознавала риски потенциального конфликта с Европой и поэтому заранее реализовала комплекс мер по обеспечению собственной безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Мария Захарова Кая Каллас Россия Европа нападения
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Захарова обвинила Европу в попытке сорвать украинское урегулирование
Политика
Путин выразил готовность зафиксировать отсутствие планов нападать на ЕС
Политика
В МИД России назвали условие подписания мирного договора с Киевом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 27 ноя, 23:51 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 27 ноя, 23:51
В Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Украина отменит часть налоговых льгот бизнесу и жителям ради кредита МВФ Политика, 00:06
Росавиация назвала посадку Ан-2 под Архангельском серьезным инцидентом Общество, 00:06
Группа депутатов подготовила поправки о полном запрете вейпов в России Политика, 00:00
В каких видах спорта россиянам разрешили выступать с флагом и гимном Спорт, 00:00
Крупнейшие экспортеры вчетверо сократили покупки валюты в РоссииПодписка на РБК, 00:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 27 ноя, 23:57
Захарова ответила на слова Каллас о нападениях России на другие страны Политика, 27 ноя, 23:53
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 27 ноя, 23:40
Иран обвинил США в разжигании конфликта на Украине Политика, 27 ноя, 23:28
«Роскосмос» сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза» Технологии и медиа, 27 ноя, 23:15
Правительство России одобрило проект безвиза с Саудовской Аравией Политика, 27 ноя, 23:00
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 27 ноя, 23:00