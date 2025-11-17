Захарова ответила на слова Писториуса о скорой войне между НАТО и Россией

Борис Писториус (Фото: Hesham Elsherif / Getty Images)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможном начале войны между Россией и НАТО в ближайшие годы, передает «РИА Новости».

«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — сказала Захарова в ответ на заявление Писториуса в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр обороны Германии счел, что вероятность конфликта с Россией продолжает возрастать. Он отметил, что ранее возможным сроком начала боевых действий называли 2029 год, но теперь некоторые эксперты не исключают начала прямого конфликта уже в 2028 году, а отдельные военные историки и вовсе полагают, что минувшее лето было последним мирным летом.

Писториус также подчеркнул необходимость усиления оснащения вооруженных сил НАТО для потенциального противостояния с Россией. В частности, с середины 2027 года Германия начнет проводить комплексные медицинские обследования для определения пригодности граждан к службе в случае чрезвычайного положения. По словам министра, Берлин планирует постепенно сформировать резерв из бывших военнослужащих, что должно укрепить обороноспособность страны.

Летом министр обороны Германии заявил о готовности бундесвера к уничтожению российских военнослужащих в случае нападения России на любого члена НАТО. Глава оборонного ведомства пояснил, что мир и безопасность, по его мнению, достижимы только с силовой позиции, подчеркнув при этом, что такая позиция направлена не на запугивание, а на демонстрацию решимости и способности к коллективной обороне.

Российская сторона последовательно опровергает любые предположения о наличии у Москвы агрессивных намерений в отношении европейских государств. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в полной мере осознает риски потенциального конфликта с Европой и именно поэтому заранее реализовала комплекс мер по обеспечению собственной безопасности.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, характеризовал утверждения о планах нападения на страны НАТО как «невероятную ложь», одновременно предупредив, что Москва будет адекватно реагировать на продолжающуюся милитаризацию в Европе.