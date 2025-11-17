 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова ответила на слова Писториуса о скорой войне между НАТО и Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Борис&nbsp;Писториус
Борис Писториус (Фото: Hesham Elsherif / Getty Images)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможном начале войны между Россией и НАТО в ближайшие годы, передает «РИА Новости».

«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — сказала Захарова в ответ на заявление Писториуса в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр обороны Германии счел, что вероятность конфликта с Россией продолжает возрастать. Он отметил, что ранее возможным сроком начала боевых действий называли 2029 год, но теперь некоторые эксперты не исключают начала прямого конфликта уже в 2028 году, а отдельные военные историки и вовсе полагают, что минувшее лето было последним мирным летом.

В Германии заявили о «последнем мирном лете» из-за России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Писториус также подчеркнул необходимость усиления оснащения вооруженных сил НАТО для потенциального противостояния с Россией. В частности, с середины 2027 года Германия начнет проводить комплексные медицинские обследования для определения пригодности граждан к службе в случае чрезвычайного положения. По словам министра, Берлин планирует постепенно сформировать резерв из бывших военнослужащих, что должно укрепить обороноспособность страны.

Летом министр обороны Германии заявил о готовности бундесвера к уничтожению российских военнослужащих в случае нападения России на любого члена НАТО. Глава оборонного ведомства пояснил, что мир и безопасность, по его мнению, достижимы только с силовой позиции, подчеркнув при этом, что такая позиция направлена не на запугивание, а на демонстрацию решимости и способности к коллективной обороне.

Российская сторона последовательно опровергает любые предположения о наличии у Москвы агрессивных намерений в отношении европейских государств. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в полной мере осознает риски потенциального конфликта с Европой и именно поэтому заранее реализовала комплекс мер по обеспечению собственной безопасности.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, характеризовал утверждения о планах нападения на страны НАТО как «невероятную ложь», одновременно предупредив, что Москва будет адекватно реагировать на продолжающуюся милитаризацию в Европе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Мария Захарова Борис Писториус Германия НАТО конфликт
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
В Германии заявили о «последнем мирном лете» из-за России
Политика
Politico рассказало о «землетрясении» в ЕС из-за перевооружения Германии
Политика
Мерц в день памяти жертв войн призвал обеспечить мир силой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Экс-сотрудник Пентагона заявил о начале «третьей ядерной эры» Политика, 12:19
С начала года в Москве снесли свыше 200 домов по программе реновации Город, 12:15
Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел Политика, 12:15
Интерес жителей регионов к сделкам с недвижимостью в Москве упал на 41% Недвижимость, 12:12
В Дубае пройдут переговоры по экспорту российских истребителей Су-57 Технологии и медиа, 12:09
Академик РАН рассказал о миссии по поиску «примитивной жизни» на Венере Технологии и медиа, 12:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину приговорили к смертной казни Политика, 12:04
Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении Политика, 12:02
Как аэропорт Шереметьево совершенствует корпоративные коммуникации РБК Компании, 12:00
Каир-2025: фильмы про эмиграцию, феминизм и анорексию Стиль, 12:00
На трассе «Дон» в ушедшей в занос машине погибли четыре человека Общество, 11:54
Казахстан разрешит оборот криптовалют и работу бирж по лицензии Крипто, 11:50