Путин назвал сроки визита американской делегации в Москву
Делегация представителей США должна прибыть в Москву на следующей неделе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.
«На следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву», — сказал глава государства.
Путин также добавил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
«Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов», — пояснил президент.
О том, что на следующей неделе ожидается визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, днем ранее сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, вместе с Уиткоффом в Россию прибудут несколько представителей администрации, «которые имеют отношение к украинским делам».
Позднее Ушаков добавил, что Путин намерен принять Уиткоффа, если тот приедет в Москву. Эту же информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social 25 ноября написал, что поручил своему спецпосланнику встретиться с Путиным. По его словам, в то же время министр армии США Дэн Дрисколл будет вести переговоры с представителями Украины.
