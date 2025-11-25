 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Стива Уиткофф
Стива Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направит своего спецпосланника Стива Уиткоффа на переговоры в Москву. Об этом он написал в Truth Social.

«Я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а в то же время министр армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами», — сообщил Трамп.

Изначальный план, состоявший из 28 пунктов, был доработан, и остались лишь несколько положений, по которым существуют разногласия, рассказал американский лидер.

По его мнению, время для его личной встречи с президентами России и Украины пока не настало. «Я с нетерпением жду возможности встретиться с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО когда сделка по окончанию этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ или на ее завершающей стадии», — сказал он и призвал надеяться, что «МИР будет достигнут КАК МОЖНО СКОРЕЕ».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Что известно о переговорах США, России и Украины в Абу-Даби
Политика
Дэниел Дрисколл

Мирный план США был существенно изменен по итогам переговоров с Украиной в Женеве 23 ноября. Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. «РБК-Украина» выяснило, что вопрос территорий и стремления Украины в НАТО «вынесли за скобки» обсуждения делегаций, чтобы их обсудили лично Трамп и Зеленский.

Украинский президент выразил готовность приехать в США в День благодарения — 27 ноября, эту дату Трамп первоначально поставил Киеву в качестве дедлайна для принятия условий сделки. Axios сообщил, что Трамп намерен уехать из Вашингтона во вторник, 25 ноября, и провести День благодарения в своей флоридской резиденции в Мар-а-Лаго.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Полина Химшиашвили
Дональд Трамп Стив Уиткофф Владимир Путин мирный план США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дэниел Дрисколл фото
Дэниел Дрисколл
министр армии США
31 декабря 1986 года
