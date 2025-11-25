Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве

Стива Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направит своего спецпосланника Стива Уиткоффа на переговоры в Москву. Об этом он написал в Truth Social.

«Я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а в то же время министр армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами», — сообщил Трамп.

Изначальный план, состоявший из 28 пунктов, был доработан, и остались лишь несколько положений, по которым существуют разногласия, рассказал американский лидер.

По его мнению, время для его личной встречи с президентами России и Украины пока не настало. «Я с нетерпением жду возможности встретиться с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО когда сделка по окончанию этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ или на ее завершающей стадии», — сказал он и призвал надеяться, что «МИР будет достигнут КАК МОЖНО СКОРЕЕ».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Мирный план США был существенно изменен по итогам переговоров с Украиной в Женеве 23 ноября. Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. «РБК-Украина» выяснило, что вопрос территорий и стремления Украины в НАТО «вынесли за скобки» обсуждения делегаций, чтобы их обсудили лично Трамп и Зеленский.

Украинский президент выразил готовность приехать в США в День благодарения — 27 ноября, эту дату Трамп первоначально поставил Киеву в качестве дедлайна для принятия условий сделки. Axios сообщил, что Трамп намерен уехать из Вашингтона во вторник, 25 ноября, и провести День благодарения в своей флоридской резиденции в Мар-а-Лаго.

Материал дополняется.