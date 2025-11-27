 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три российских аэропорта закрыли для полетов

Росавиация: аэропорты Краснодара, Владикавказа и Грозного закрыли для полетов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / Shutterstock
Фото: Алексей Смышляев / Shutterstock

Аэропорты Краснодара, Владикавказа и Грозного временно ограничили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах в воздушной гавани Краснодара стало известно в 10:29 мск.

В аэропорту Краснодара ограничения были введены в 10:29 мск, а в 11:07 Росавиация сообщила, что аэропорт возобновил работу. Однако за несколько минут до этого ограничения ввели в аэропорту Магас.

В 10:48 мск представитель Росавиации объявил об ограничениях на полеты в аэропортах Владикавказа и Грозного.

Около двух с половиной часов назад временно закрыли для полетов воздушную гавань Сочи, в 10:50 мск аэропорт возобновил работу, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов.

Обломки дронов повредили четыре дома в Славянском районе Кубани
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 27 ноября на фоне угрозы атаки беспилотников временно закрывали воздушные гавани Саратова, Самары, Пензы и Тамбова, через несколько часов ограничения были сняты.

Во вторник, 25 ноября, Кубань подверглась массированной атаке дронов ВСУ, средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников, пострадали девять человек.

В Туапсе от фрагментов упавших дронов получил повреждения многоквартирный дом и пострадал охранник соседнего учреждения. В регионе ввели локальный режим ЧС.

Под Новороссийском в результате атаки беспилотников получил повреждения административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пострадавших не было.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
аэропорты Краснодар ограничения Владикавказ Грозный
Материалы по теме
Российские ПВО сбили 154 украинских беспилотника за сутки
Политика
Обломки дронов повредили четыре дома в Славянском районе Кубани
Политика
Над регионами России уничтожили 249 беспилотников за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 11:41 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 11:41
МИД объявил о закрытии генконсульства Польши в ответ на действия Варшавы Политика, 11:56
Аферисты придумали схему льгот на парковку в Москве по данным инвалидов Общество, 11:55
В Польше задержали получившего статус беженца хакера из России Политика, 11:45
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
В Подмосковье обнаружили цех по выпуску поддельной бытовой химии. Видео Общество, 11:42
Путин предложил ОДКБ оружие, «доказавшее эффект» в бою Политика, 11:38
Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку Политика, 11:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин и глава ФИФА прислали венки на церемонию прощания с Симоняном Спорт, 11:31
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 11:26
Курс биткоина снова превысил $90 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:18
Страховщики назвали самые аварийные регионы России в 2025 году Авто, 11:17
Ловушки повышения: как руководить бывшими коллегами Образование, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 11:13