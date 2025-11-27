Три российских аэропорта закрыли для полетов

Росавиация: аэропорты Краснодара, Владикавказа и Грозного закрыли для полетов

Фото: Алексей Смышляев / Shutterstock

Аэропорты Краснодара, Владикавказа и Грозного временно ограничили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах в воздушной гавани Краснодара стало известно в 10:29 мск.

В аэропорту Краснодара ограничения были введены в 10:29 мск, а в 11:07 Росавиация сообщила, что аэропорт возобновил работу. Однако за несколько минут до этого ограничения ввели в аэропорту Магас.

В 10:48 мск представитель Росавиации объявил об ограничениях на полеты в аэропортах Владикавказа и Грозного.

Около двух с половиной часов назад временно закрыли для полетов воздушную гавань Сочи, в 10:50 мск аэропорт возобновил работу, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 27 ноября на фоне угрозы атаки беспилотников временно закрывали воздушные гавани Саратова, Самары, Пензы и Тамбова, через несколько часов ограничения были сняты.

Во вторник, 25 ноября, Кубань подверглась массированной атаке дронов ВСУ, средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников, пострадали девять человек.

В Туапсе от фрагментов упавших дронов получил повреждения многоквартирный дом и пострадал охранник соседнего учреждения. В регионе ввели локальный режим ЧС.

Под Новороссийском в результате атаки беспилотников получил повреждения административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пострадавших не было.