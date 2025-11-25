 Перейти к основному контенту
Политика
Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке дронов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил повреждения в ходе ночной атаки дронов на Краснодарский край, сообщает компания.

Речь идет о расположенном в Южной Озереевке главном центре управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане.

Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались, персонал эвакуировали после сигнала о беспилотной опасности, пострадавших нет, отмечается в сообщении.

СК завел дело после украинской атаки на Ростовскую область и Кубань
Политика
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Материал дополняется

Кирилл Соколов
КТК Военная операция на Украине терминал атака дронов
