Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке дронов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил повреждения в ходе ночной атаки дронов на Краснодарский край, сообщает компания.

Речь идет о расположенном в Южной Озереевке главном центре управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане.

Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались, персонал эвакуировали после сигнала о беспилотной опасности, пострадавших нет, отмечается в сообщении.

Материал дополняется