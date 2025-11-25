Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке дронов
Административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил повреждения в ходе ночной атаки дронов на Краснодарский край, сообщает компания.
Речь идет о расположенном в Южной Озереевке главном центре управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане.
Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались, персонал эвакуировали после сигнала о беспилотной опасности, пострадавших нет, отмечается в сообщении.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили