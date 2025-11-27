Аэропорт Сочи приостановил полеты
Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 8:05 мск.
Мэр Сочи Андрей Прошунин в телеграм-канале объявил об угрозе атаки беспилотников на территории Сочи.
Около получаса назад также временно закрыли для полетов аэропорт Калуги (Грабцево).
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Ранее в Туапсе ввели локальный режим ЧС после массированной атаки беспилотников на Краснодарский край во вторник, 25 ноября. Средства ПВО перехватили и уничтожили 76 дронов ВСУ, пострадали шесть человек. В Туапсе после падения фрагментов беспилотников загорелась крыша дома, в соседнем здании пострадал охранник.
