Аэропорт Сочи приостановил полеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 8:05 мск.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в телеграм-канале объявил об угрозе атаки беспилотников на территории Сочи.

Около получаса назад также временно закрыли для полетов аэропорт Калуги (Грабцево).

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Ранее в Туапсе ввели локальный режим ЧС после массированной атаки беспилотников на Краснодарский край во вторник, 25 ноября. Средства ПВО перехватили и уничтожили 76 дронов ВСУ, пострадали шесть человек. В Туапсе после падения фрагментов беспилотников загорелась крыша дома, в соседнем здании пострадал охранник.