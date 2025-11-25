 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Число пострадавших после ночной атаки дронов на Кубань выросло

Руденко: до 9 выросло число пострадавших после массированной атаки ВСУ на Кубань
Сюжет
Военная операция на Украине
На Кубани выросло до девяти количество пострадавших во время ночной атаки ВСУ, из них восемь человек были госпитализированы. Над регионом ночью сбили 76 дронов
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Число пострадавших в результате ночной атаки дронов на Краснодарский край возросло до девяти, сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко. Его слова приводит оперативный штаб. До этого было известно о шести пострадавших.

«За медицинской помощью обратились еще трое жителей <...> Одному жителю помощь была оказана амбулаторно. Восемь человек госпитализированы», — уточнил Руденко.

В основном у людей ранения средней и легкой степени тяжести, добавил он. По его словам, среди пострадавших детей нет.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион минувшей ночью подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак. По данным Минобороны, над регионом сбили 76 беспилотников.

В общей сложности повреждено 20 домов в пяти муниципалитетах, пояснил глава региона. Так, в Туапсе возник пожар на крыше многоквартирного дома, «самая сложная обстановка» — в Геленджике и Новороссийске. Власти развернули пункты временного размещения.

СК завел дело после украинской атаки на Ростовскую область и Кубань
Политика
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Кроме того, повреждения получил административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Речь идет о расположенном в Южной Озереевке центре, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане. Персонал оперативно эвакуировали после сигнала о беспилотной опасности, пострадавших нет.

На фоне беспилотной опасности аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи вводили ограничения, позже их сняли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Последний раз об атаке ВСУ на Краснодарский край сообщалось 21 ноября. В Славянске-на-Кубани обломки дронов повредили цех кирпичного завода, двое рабочих получили небольшие травмы. Также были повреждены крыши, окна и двери в домовладениях по семи адресам. Всего пострадали минимум четыре человека.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Краснодарский край атаки беспилотники пострадавшие госпитализация
