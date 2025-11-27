Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты
В аэропорту Самары (Курумоч) временно прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Кореняко подчеркнул, что мера приняты ради безопасности полетов.
Ранее полеты приостановили в воздушных хабах Пензы, Саратова и Тамбова. На момент публикации эти меры продолжают действовать. В 4:12 мск Кореняко уточнил, что в аэропорту Пензы возобновили полеты.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко до того сообщал, что осколки БПЛА упали на крышу нежилого здания в Тамале, а взрывной волной были выбиты стекла в жилом соседнем доме.
Материал дополняется
