Военная операция на Украине⁠,
0

Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Самары (Курумоч) временно прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что мера приняты ради безопасности полетов.

Ранее полеты приостановили в воздушных хабах Пензы, Саратова и Тамбова. На момент публикации эти меры продолжают действовать. В 4:12 мск Кореняко уточнил, что в аэропорту Пензы возобновили полеты.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко до того сообщал, что осколки БПЛА упали на крышу нежилого здания в Тамале, а взрывной волной были выбиты стекла в жилом соседнем доме.

Материал дополняется

Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 04:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 04:11
Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:12
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 03:48
Каллас выступила за сокращение численности российской армии Политика, 03:37
Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии Политика, 02:56
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 02:50
Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 Общество, 02:42
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один Политика, 02:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В аэропортах Пензы и Саратова ограничили полеты Политика, 01:32
«Бавария» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ впервые проиграла в сезоне Спорт, 01:14
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47