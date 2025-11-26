Посольство России в Гвинее-Бисау привели в режим повышенной готовности

Посольство России в Гвинее-Бисау (Фото: rusembguineabissau / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Посольство России в африканской стране Гвинее-Бисау перевели в состояние повышенной готовности после захвата власти в этой стране военными. Об этом сообщило само диппредставительство, передает ТАСС.

«Посольство приведено в состояние повышенной готовности. Выход в город запрещен. Поддерживается связь с соотечественниками и представительствами коммерческих компаний. Продолжаем наблюдать за развитием ситуации», — сообщили в посольстве.

В посольстве добавили, что днем 26 ноября в центре города были слышны выстрелы, а здание ЦИК захватили вооруженные люди в форме. При этом в диппредставительстве отметили, что информация о судьбе президента Умару Сисоку Эмбало остается противоречивой, и ясности по этому вопросу пока нет.

26 ноября группа военнослужащих в Гвинее-Бисау объявила по национальному телевидению, что власть в стране перешла под их контроль.

Военные объявили о введении шести чрезвычайных мер до «восстановления конституционного порядка», объяснив свои действия сговором между властями и наркоторговцами.

Президент Гвинеи-Бисау подтвердил попытку государственного переворота и сообщил о том, что находится под арестом в здании Генштаба. Вместе с ним задержаны начальник Генштаба генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Эмбало возложил ответственность за заговор на руководителя Генерального штаба вооруженных сил.

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли президентские выборы. Действующий президент объявил о своей победе с 65% голосов, официальные результаты планировалось опубликовать в четверг, 27 ноября. Кандидатом от оппозиции стал Фернанду Диаш де Кошта, который также объявил о своей победе.