Президент Мадагаскара заявил о попытке госпереворота

Президент Мадагаскара осудил «незаконную и насильственную попытку захвата власти», после того как контингент, который помог ему захватить власть в ходе переворота 2009 года, присоединился к протестующим

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию главы государства.

Это произошло на следующий день после того, как солдаты встали на сторону протестующей молодежи, требовавшей его отставки.

Накануне журнал Jeune Afrique писал, что Радзуэлина покинул Антананариву на фоне продолжающихся с конца сентября массовых протестов. Глава государства уехал после того, как корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) отказался выполнять приказы властей открывать огонь по демонстрантам и занял площадь в центре города, где с 1970-х годов происходят главные политические перемены на Мадагаскаре.Сейчас протесты набирают силу на севере страны, в Анциранане.

В понедельник Радзуэлина назначил генерала армии Руфина Фортуната Зафисамбо премьер-министром — спустя неделю после роспуска правительства в ответ на протесты из-за нехватки электроэнергии и воды.

Через два дня президент пообещал уйти в отставку, если отключения электроэнергии в столице продолжатся в течение года. Радзуэлина подтвердил, что не будет добиваться переизбрания, призвав сторонников «найти ему замену».

Новый премьер-министр пообещал провести независимое расследование возможных ошибок, допущенных силами безопасности с начала демонстраций.

В воскресенье органы правопорядка, обвиняемые в насилии против протестующих, опубликовали заявление, в котором признали «перегибы» и призвали к «братству» между армией и жандармерией.

В марте 2009 года солдаты элитного подразделения CAPSAT помогли Радзуэлине — тогда главному оппозиционеру — прийти к власти. Президент Марк Раваломанана предпринимал несколько попыток разрешить кризис мирным путем, но лидер оппозиции отверг их и решился на военный переворот.