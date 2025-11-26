 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Военные захватили власть в Гвинее-Бисау и объявили «шесть срочных мер»

Военные захватили власть в Гвинее-Бисау. Президент Умару Сисоку Эмбало признал, что его свергли и арестовали. Теперь в стране действует запрет на работу СМИ, введен комендантский час и закрыты все границы
Фото: Luc Gnago / Reuters
Фото: Luc Gnago / Reuters

Группа военнослужащих в Гвинее-Бисау объявила на пресс-конференции по национальному телевидению, что власть в стране перешла под их контроль, передает портал Africaguinee. Они назвали себя «Главным военным командованием по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка».

Военные свои действия объясняют сговором между руководством страны и наркобаронами. До «восстановления конституционного порядка» в стране они вводят «шесть срочных мер»:

  • отстранение Умару Сисоку Эмбало от должности президента;
  • приостановка выборов в стране;
  • закрытие всех учреждений в стране до дальнейшего уведомления;
  • приостановка работы СМИ;
  • закрытие сухопутных, морских и воздушных границ;
  • комендантский час с 21:00 до 06:00.

Военные обратились к гражданам с призывом избегать любых беспорядков. «Призываем народ Гвинеи-Бисау к спокойствию, сотрудничеству и пониманию всех перед лицом этой серьезной ситуации, вызванной чрезвычайным положением в стране», — говорится в заявлении военных.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало признал факт госпереворота в стране и заявил, что находится под арестом на территории Генштаба. Вместе с ним арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Президент обвиняет в заговоре главу Генштаба армии.

Военные захватили власть в Гвинее-Бисау и объявили «шесть срочных мер»
Video

Президент Гвинеи-Бисау сообщил о своем аресте и попытке госпереворота
Политика
Фото:Luc Gnago / Reuters

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли президентские выборы. Действующий президент объявил о своей победе с 65% голосов, официальные результаты планировалось опубликовать в четверг, 27 ноября. Кандидатом от оппозиции стал Фернанду Диаш де Кошта, который также объявил о своей победе.

Эмбало, который был избран на пятилетний срок в декабре 2019 года, ранее уже пережил несколько неудачных свержений. В 2022-м он говорил, что «это была попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет министров». Другой случай произошел в 2023-м. В результате столкновений между военными Национальной гвардии и спецназом президентской гвардии были ранены шесть солдат, их эвакуировали в соседний Сенегал.

Гвинея-Бисау обрела независимость от Португалии в 1974 году. Страна была занята португальцами с 1446 года и была крупным торговым форпостом по поставке в метрополию местных товаров и рабов.

Валерия Доброва
Гвинея-Бисау госпереворот военные свержение
