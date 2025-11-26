Президент Гвинеи-Бисау сообщил о своем аресте и попытке госпереворота
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот, сообщил Jeune Afrique президент Умаро Сиссоко Эмбало. Он рассказал, что находится под арестом.
Также арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Президент обвиняет в заговоре главу Генштаба армии. Около президентского дворца днем раздавалась стрельба, пишут Jeune Afrique и AFP.
Три дня назад, 23 ноября, в Гвинее-Бисау прошли президентские выборы. Действующий президент объявил о своей победе с 65% голосов, официальные результаты планировалось опубликовать в четверг, 27 ноября. Голосование прошло мирно, но до выборов не допустили лидера оппозиции Домингуша Симойнша Перейру. Кандидатом от оппозиции стал Фернанду Диаш де Кошта, который также объявил о своей победе.
С момента обретения независимости от Португалии в 1974 году Гвинея-Бисау пережила серию переворотов.
Эмбало, который был избран на пятилетний срок в декабре 2019 года, пережил неудачное свержение в феврале 2022 года. «Это был не просто переворот. Это была попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет министров», — говорил он тогда. Еще об одной попытке переворота президент рассказал в декабре 2023 года, комментируя столкновения между военными Национальной гвардии и спецназом президентской гвардии.
