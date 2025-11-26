 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент Гвинеи-Бисау сообщил о своем аресте и попытке госпереворота

В Гвинее-Бисау почти каждый год пытаются совершить госпереворот. Президент Эмбало сообщал об этом в 2022 и 2023 годах. Три дня назад в стране прошли выборы, действующий глава государства и лидер оппозиции назвали себя победителями
Фото: Luc Gnago / Reuters
Фото: Luc Gnago / Reuters

В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот, сообщил Jeune Afrique президент Умаро Сиссоко Эмбало. Он рассказал, что находится под арестом.

Также арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Президент обвиняет в заговоре главу Генштаба армии. Около президентского дворца днем раздавалась стрельба, пишут Jeune Afrique и AFP.

Президент Гвинеи-Бисау сообщил о своем аресте и попытке госпереворота
Video

Три дня назад, 23 ноября, в Гвинее-Бисау прошли президентские выборы. Действующий президент объявил о своей победе с 65% голосов, официальные результаты планировалось опубликовать в четверг, 27 ноября. Голосование прошло мирно, но до выборов не допустили лидера оппозиции Домингуша Симойнша Перейру. Кандидатом от оппозиции стал Фернанду Диаш де Кошта, который также объявил о своей победе.

С момента обретения независимости от Португалии в 1974 году Гвинея-Бисау пережила серию переворотов.

Эмбало, который был избран на пятилетний срок в декабре 2019 года, пережил неудачное свержение в феврале 2022 года. «Это был не просто переворот. Это была попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет министров», — говорил он тогда. Еще об одной попытке переворота президент рассказал в декабре 2023 года, комментируя столкновения между военными Национальной гвардии и спецназом президентской гвардии.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Гвинея-Бисау Африка госпереворот
Материалы по теме
Как уличные протесты поставили Мадагаскар на грань переворота
Политика
МИД назвал сроки новой конференции «Россия — Африка»
Политика
В РСМД назвали соперников России за влияние на «военную тройку» Африки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 18:40 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 18:40
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о перевозке наркотиков Общество, 18:59
На форуме в Пекине заявили о формировании новой экономической архитектуры Отрасли, 18:59
«МегаФон» возглавил рейтинг корпоративных сетей Private LTE/5G Пресс-релиз, 18:57
Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича Политика, 18:50
Кто такой наставник и как им стать Образование, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России сократились продажи книг по эзотерике и информатике Технологии и медиа, 18:42
Волонтеры из России и СНГ рассказали о помощи вьетнамцам при наводнении Общество, 18:31
На Пхукете стартовал Российско-таиландский инвестиционный форум Отрасли, 18:28
Минобороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ на территории страны Политика, 18:26
Uber и WeRide запустили полностью автономные поездки в Абу-Даби Индустрия 4.0, 18:26
Песков назвал серьезным и самым важным процесс поиска решения по Украине Политика, 18:24
Минус 48%: почему рынок потребкредитования рухнул в 2025 году. ВидеоПодписка на РБК, 18:18