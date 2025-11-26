Писториус предостерег от «ложного мира» на Украине

Борис Писториус (Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Борис Писториус предостерег от принуждения Украины к односторонним территориальным уступкам в ходе переговоров по мирному плану. Его слова передает News.de.

«Не должно быть никакого ложного мира для Украины. Не должно быть капитуляции», — сказал он, выступая в бундестаге.

Украина должна сохранять обороноспособность в будущем, считает он. Для этого Киеву необходимы сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности, особенно со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, ничто, касающееся будущего европейских государств, НАТО или ЕС, не должно «обсуждаться или решаться без нашего ведома», сказал Писториус.

В мирном плане США изначально было 28 пунктов. Он подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. В их числе — границы нельзя менять силой, никаких ограничений для ВСУ, Евросоюз должен играть центральную роль в обеспечении мира на Украине, вступление Киева в ЕС.

Стороны при участии Киева провели 24 ноября переговоры в Женеве, в итоге документ сократился. Президент США Дональд Трамп уточнил, что план был уменьшен до 22 пунктов.

Киев отвергает три ключевых пункта американского мирного плана, узнал CNN. По данным источника канала, сохраняются серьезные разногласия по передаче под российский контроль территорий Донбасса, ограничению численности ВСУ до 600 тыс. человек и конституционному отказу страны от вступления в НАТО.

Как пишет Politico, сейчас президент Украины Владимир Зеленский стоит перед трудным решением: либо принять мирное предложение США, либо надеяться на поддержку «ненадежных» европейских союзников, которые пока не готовы предоставить достаточную помощь.

Москва ждет от США промежуточную версию мирового плана, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом президент Владимир Путин называл первоначальную версию хорошей основой для мира. В начале декабря российскую столицу посетит спецпредставитель Трампа по Украине Стив Уиткофф «для подробной беседы» с российским лидером.