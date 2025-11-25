 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico сообщило о тяжелом выборе Зеленского из-за «ненадежных друзей»

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский должен либо согласиться на мирное предложение США, либо рассчитывать на поддержку только со стороны ЕС. Последних нельзя назвать «надежными» в том числе из-за неготовности отправлять войска на Украину, пишет Politico
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский стоит перед трудным решением: либо принять мирное предложение Соединенных Штатов, либо надеяться на поддержку «ненадежных» европейских союзников, которые пока не готовы предоставить достаточную помощь, пишет Politico.

Первоначальный мирный план, предложенный США, включал в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов, Украины и ряда европейских государств. Несмотря на «хороший прогресс» в этих переговорах, европейские страны демонстрируют неготовность отправлять на Украину своих солдат или оружие, конфисковывать замороженные активы России для военной помощи Киеву, говорится в материале.

В ЕС с начала осени обсуждают идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «репарационный кредит» на сумму примерно €130 млрд за счет замороженных российских активов. Против идеи выступает Бельгия, где хранится большая часть российских активов, власти королевства предупреждают о репутационных и инвестиционных рисках. Москва называет любые варианты использования российских активов воровством.

FT узнала, что Зеленского отговаривали от встречи с Трампом в США
Политика
Владимир Зеленский

Европейский союз оказывает Украине значительную финансовую помощь с начала конфликта, направляя средства как на военную, так и на гражданскую поддержку. В 2025 году ЕС выделил Украине €20,5 млрд, суммарные расходы ЕС на Украину с 2022 года достигли €177,5 млрд.

Страны ЕС отправляют Украине военную технику и оборудование, а также оказывают гуманитарную помощь, однако вопрос с отправкой военных до сих пор не решен — спустя несколько месяцев после начала обсуждения.

В конце октября начальник Генерального штаба французских вооруженных сил, генерал Фабьен Мандон заявил, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией. По его словам, у Москвы «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. В ноябре штаб обороны Франции призвал граждан быть морально готовыми «терять детей» в случае войны с Россией. Le Figaro писало, что это заявление вызвало серьезный раскол во французском обществе. «Наши дети не пойдут воевать и умирать за Украину», — пообещала после этого представитель правительства Мод Брежеон.

Доказательства стремления России напасть на Францию отсутствуют, отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российские власти отвергают любые обвинения в намерении напасть на страны Европы.

